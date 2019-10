Golf – Portugal Masters: Lewis difende il titolo, in campo sei italiani

Eurotour: Tom Lewis difende il titolo al Portugal Masters, in campo Paratore, Migliozzi, Bertasio, Gagli, Bergamaschi e Manassero

L’European Tour fa tappa in Portogallo, al Dom Pedro Victoria Golf Course di Vilamoura, per il Portugal Masters (24-27 ottobre) prima del gran finale con un torneo del WGC (HSBC Champions) e gli ultimi tre eventi delle Rolex Series. Saranno sei gli azzurri in campo in una gara che offre buone possibilità per recitare ruoli da protagonisti: Renato Paratore, Guido Migliozzi, Nino Bertasio, Lorenzo Gagli, Filippo Bergamaschi e Matteo Manassero.

Difende il titolo l’inglese Tom Lewis, che ha ottenuto entrambi i suoi successi nel circuito in questo torneo (l’altro nel 2011), in un contesto di cui fanno parte i connazionali Matt Wallace, Eddie Pepperell, Lee Westwood e Chris Wood, il tedesco Martin Kaymer, i sudafricani Brandon Stone. Justin Walters e George Coetzee, il finlandese Mikko Korhonen, lo spagnolo Adrian Otagui, lo svedese Joakim Lagergren, l’indiano Shubhankar Sharma, il danese Lucas Bjerregaard, a segno nel 2017, e l’irlandese Padraig Harrington, capitano del Team Europe nella Ryder Cup 2020, il quale si impose nel 2016, ultima delle sue 15 vittorie sull’European Tour.

Tenteranno di essere profeti in patria i portoghesi Ricardo Gouveia e Pedro Figueiredo e sarà interessante seguire l’inglese Oliver Fisher, primo giocatore nella storia dell’European Tour a infrangere il muro dei 60 colpi con un 59 (-12) realizzato lo scorso anno nel secondo giro su questo stesso campo. Il montepremi è di 1.500.000 euro.

