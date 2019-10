Golf – Portugal Masters: Brandon Stone conquista la vetta, sale Paratore

Eurotour: nel Portugal Masters ci prova Brandon Stone, sale Paratore. Il leader precede Burmester e Fisher. Al 33° posto Migliozzi

Renato Paratore si è portato dal 16° al nono posto con 203 (66 70 67, -10) colpi a un giro dal termine del Portugal Masters, torneo dell’European Tour in svolgimento sul tracciato del Dom Pedro Victoria Golf Course (par 71), a Vilamoura in Portogallo, dove è rimasto stabile a metà graduatoria Guido Migliozzi, 33° con 208 (71 68 69, -5).

Sudafricani sempre protagonisti che ora hanno conquistato la vetta con il regolarissimo Brandon Stone (198 – 66 66 66, -15), 26enne di Rustenberg con tre successi nel circuito, il quale con il terzo 66 di fila (-5, sei birdie un bogey), si è propiziato due colpi di vantaggio sul connazionale Dean Burmester e sull’inglese Oliver Fisher (200, -13), leader dopo due turni, primo giocatore nella storia dell’European Tour a infrangere il muro dei 60 colpi con un 59 (-12) realizzato lo scorso anno nel secondo turno su questo stesso campo. In quarta posizione con 201 (-12) l’inglese Steven Brown e altri tre sudafricani in quinta con 202 (-11) George Coetzee, Haydn Porteous e Justin Walters insieme al coreano Jeunghun Wang. Affiancano Paratore il francese Adrien Saddier e gli inglesi Matt Wallace, Eddie Pepperell e Tom Lewis, campione in carica. Ha perso parecchio terreno il tedesco Martin Kaymer, 39° con 209 (-4).

Renato Paratore si è espresso con cinque birdie e un bogey per il 67 (-4) e Guido Migliozzi ha realizzato un parziale di 69 (-2) con quattro birdie e due bogey. Non hanno superato il taglio Lorenzo Gagli, 71° con 142 (69 73, par), out per un colpo, Filippo Bergamaschi, 85° con 144 (73 71, +2), Nino Bertasio, 101° con 146 (70 76, +4), e Matteo Manassero, 124° con 156 (83 73, +14). Il montepremi è di 1.500.000 euro.

Il torneo su GOLFTV – Il Portugal Masters viene trasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Quarta giornata: domenica 27 ottobre, dalle ore 13,30 alle ore 18.

