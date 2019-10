Golf – Open de France: Coetzee resta al comando insieme a Colsaerts, Paratore difende il 25° posto

Escono al taglio Edoardo Molinari e Guido Migliozzi, mentre Paratore non si sposta dalla sua 25ª posizione

Il sudafricano George Coetzee è rimasto al vertice con 133 (65 68, -9) colpi, ma è cambiato il suo compagno di viaggio, che ora è il belga Nicolas Colsaerts (133 – 67 66), nell’Amundi Open de France, il torneo dell’European Tour che si sta disputando a Le Golf National (par 71), a Guyancourt nei pressi di Parigi in Francia, teatro dell’ultimo successo in Ryder Cup del Team Europe nel 2018 con Francesco Molinari assoluto protagonista. E’ rimasto al 25° posto con 141 (69 72, -1) Renato Paratore, si trova al 67° con 145 (71 74, +3) Lorenzo Gagli, mentre sono usciti al taglio Edoardo Molinari, 93° con 148 (70 78, +6), e Guido Migliozzi, 111° con 154 (78 76, +12).

La coppia di testa è seguita dallo statunitense Kurt Kitayama (134, -8), terzo nel 76° Open d’Italia, dallo scozzese Richie Ramsay (135, -7) e dal danese Joachim B. Hansen (136, -6). Tra i concorrenti al sesto posto con 137 (-5) il tedesco Martin Kaymer, quindi all’11° con 138 (-4) il francese Victor Perez, recentemente a segno nell’Alfred Dunhill Links, e al 13° con 139 (-3) il neozelandese Ryan Fox, in vetta dopo un giro con Coetzee. Bassa classifica per l’indiano Shubhankar Sharma, anch’egli in evidenza all’Olgiata GC (settimo), 47° con 143 (+1), per lo svedese Alex Noren, campione in carica, e per il cinese Ashun Wu, 55.i con 144 (+2).

Nicolas Colsaerts, 37enne di Bruxelles con due titoli sul circuito, l’ultimo datato 2012, ha realizzato un 66 (-5) con sette birdie e due bogey e George Coetzee, 33enne di Pretoria con quattro vittorie sul circuito, ha evitato il sorpasso con un 68 (-3) fatto di sette birdie, due bogey e un doppio bogey. Renato Paratore ha concesso un colpo al campo con quattro birdie e cinque bogey per il 73 (+1) e Lorenzo Gagli ha girato in 74 (+3) con un birdie e quattro bogey. Il montepremi è di 1.600.000 euro.

Il torneo su GOLFTV – L’Open de France viene teletrasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Terza giornata: sabato 19, dalle ore 12,30 alle ore 17 (Eurosport 2, dalle ore 12,55 alle ore 17).

