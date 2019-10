Golf – Open de France: quattro gli italiani al via del torneo transalpino, Edoardo Molinari guida il gruppo azzurro

Quattro gli azzurri al via ovvero Edoardo Molinari, Renato Paratore, Guido Migliozzi e Lorenzo Gagli in un contesto in cui difende il titolo lo svedese Alex Noren

L’European Tour torna a Le Golf National, a Guyancourt nei pressi di Parigi in Francia, teatro dell’ultimo successo in Ryder Cup del Team Europe nel 2018 con Francesco Molinari assoluto protagonista e trascinatore, per la disputa dell’Amundi Open de France (17-20 ottobre). Quattro gli azzurri al via, Edoardo Molinari, Renato Paratore, Guido Migliozzi e Lorenzo Gagli in un contesto in cui difende il titolo (il decimo della sua carriera) lo svedese Alex Noren, anch’egli protagonista nella sfida contro gli Stati Uniti, Naturalmente proverà a concedere il bis, anche se al momento non sembra al top, mentre molto probabilmente non sarà in corsa per il successo il danese Thomas Bjorn, che però riceverà sicuramente gli applausi del pubblico transalpino quale capitano della vittoriosa squadra continentale.

Nel field anche i francesi Victor Perez, recentemente a segno nell’Alfred Dunhill Links, Alexander Levy e Romain Wattel, che sperano di divenire profeti in patria, il tedesco Martin Kaymer, i sudafricani Brandon Stone ed Erik Van Rooyen, gli inglesi Chris Wood e Oliver Wilson, lo svedese Marcus Kinhult, il belga Thomas Pieters, lo statunitense Kurt Kitayama, terzo domenica scorsa all’Open d’Italia, l’indiano Shubhankar Sharma, anch’egli in evidenza all’Olgiata GC, il coreano Jeonghun Wang e il cinese Ashun Wu. Degli azzurri, Molinari, Paratore e Migliozzi, piuttosto discontinui a Roma, proveranno a dare maggiore incisività al loro gioco, mentre Gagli dovrà riscattare l’uscita al taglio. Il montepremi è di 1.600.000 euro.

Il torneo su GOLFTV – L’Open de France viene teletrasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Prima giornata: giovedì 17 ottobre, dalle ore 12 alle ore 14 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30 anche su Eurosport 2.

