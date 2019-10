Golf – Mutuactivos Open de España: una coppia spagnola in testa, Nino Bertasio rimonta ventuno posizioni

Nel secondo giro del torneo spagnolo, Bertasio sale fino al nono posto mentre Edoardo Molinari si assesta in ventesima piazza

Deciso attacco dei giocatori iberici nel secondo giro del Mutuactivos Open de España (European Tour), che sul percorso del Club de Campo di Madrid (par 71) in Spagna anticipa il 76° Open d’Italia (10-13 ottobre, Olgiata GC).

Sono al comando con 131 (-11) Rafa Cabrera Bello (66 65) e Adri Arnaus (65 66), seguiti da Samuel Del Val, terzo con 132 (-10) e da Jon Rahm, quarto con 133 (-9), campione in carica. Ha rimontato ventuno posizioni Nino Bertasio, nono con 136 (69 67, -6), e ne ha risalite dieci Edoardo Molinari, 20° con 138 (69 69, -4), stesso score dello spagnolo più atteso, Sergio Garcia, mentre ha perso terreno Andrea Pavan, 44° con 141 (66 75, -1). Sono usciti al taglio Lorenzo Gagli (72 71) e Matteo Manassero (68 75), 69.i con 143 (+1) e fuori per un colpo, Filippo Bergamaschi, 82° con 144 (71 73, +2), e Renato Paratore, 115° con 148 (71 77, +6).

Alle spalle del quartetto spagnolo il sudafricano Zander Lombard, quinto con 134 (-8), il tedesco Marcel Siem, il finlandese Mikko Korhonen e l’australiano Jason Scrivener, sesti con 135 (-7).

Rafa Cabrera Bello ha girato in 65 (-6) con sei birdie e nelle 36 buche non ha segnato bogey. Adri Arnaus è rimasto agganciato con un 66 (-5, un eagle, cinque birdie, due bogey). Nino Bertasio ha tenuto un bel passo con un eagle, quattro birdie e due bogey per il 67 (-4) ed Edoardo Molinari ha realizzato un parziale di 69 (-2) con cinque birdie e tre bogey. Per Andrea Pavan 75 (+4) colpi con tre birdie, cinque bogey e un doppio bogey. Il montepremi è di 1.500.000 euro.

Diretta su GOLFTV – Il Mutuactivos Open de España viene teletrasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Terza giornata: sabato 5 ottobre, dalle ore 13 alle ore 18.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE