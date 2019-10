Golf – Amundi Open de France: Colsaerts allunga, scende Paratore

Eurotour: in Francia Nicolas Colsaerts allunga, scende Paratore

Il belga Nicolas Colsaerts, con 200 (67 66 67, -13) colpi, è rimasto da solo al comando nell’Amundi Open de France, torneo dell’European Tour che si sta disputando a Le Golf National (par 71), a Guyancourt nei pressi di Parigi in Francia, teatro dell’ultimo successo in Ryder Cup del Team Europe nel 2018. Ha perso terreno Renato Paratore, 47° con 214 (69 72 73, +1), e ha un colpo in più Lorenzo Gagli, 54° con 215 (71 74 70, +2).

Nicolas Colsaerts, 37enne di Bruxelles con due titoli sul circuito, l’ultimo datato 2012, con un 67 (-4, cinque birdie, un bogey), si è dato l’opportunità di tornare al successo potendo gestire nel giro conclusivo tre colpi di vantaggio sul sudafricano George Coetzee (203, -10), 33enne di Pretoria, quattro vittorie sul tour, con il quale condivideva la leadership dopo due turni e che gli ha lasciato spazio con un 70 (-1). Saranno in corsa, pur se accusano un distacco significativo, anche il gallese Jamie Donaldson e lo statunitense Kurt Kitayama, terzi con 204 (-9), l’irlandese Gavin Moynihan, lo scozzese Richie Ramsay e il danese Joachim B. Hansen, quinti con 205 (-8). Chances quasi nulle per il tedesco Martin Kaymer, ottavo con 206 (-7), e difesa del titolo mancata per lo svedese Alex Noren, stesso score di Gagli.

Renato Paratore ha girato in 73 (+2) colpi con due birdie e quattro bogey e Lorenzo Gagli in 70 (-1) con tre birdie e due bogey. Sono usciti al taglio Edoardo Molinari, 93° con 148 (70 78, +6), e Guido Migliozzi, 111° con 154 (78 76, +12). Il montepremi è di 1.600.000 euro.

Il torneo su GOLFTV – L’Open de France viene teletrasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Quarta giornata: domenica 20 ottobre, dalle ore 12,30 alle ore 17 (Differita Eurosport 2 dalle ore 23 alle ore 1).

