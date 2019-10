Golf – Alps Tour Grand Final: si assegnano le ‘carte’ per il Challenge Tour

All’Alps Tour Grand Final si assegnano le ‘carte’ per il Challenge Tour



L’Alps Tour giunge al traguardo con l’Alps Tour Grand Final (23-26 ottobre) in programma sui due percorsi laziali del Golf Nazionale a Sutri (primo e secondo giro) e del Terre dei Consoli GC a Monterosi (terzo e quarto turno) dove saranno in gara 41 dei primi cinquanta classificati nell’ordine di merito ammessi di diritto. Al termine della gara verranno assegnate cinque ‘carte’, ossia i pass per salire sul Challenge Tour, ai primi cinque in graduatoria nella money list. In realtà una andrà al sesto, poiché l’attuale quarto, lo spagnolo Sebastian Garcia Rodriguez, è già sul secondo circuito continentale dove è approdato per altra via.

Tre delle ‘carte’ hanno già un proprietario, due assegnate agli azzurri Edoardo Raffaele Lipparelli, 22enne di Frosinone in vetta all’ordine di merito (punti 31.858), e a Enrico Di Nitto, 27enne romano (p.28.203), secondo, e la terza al francese Frederic Lacroix (p. 26.995). Tra loro però ci sarà contesa per la leadership, ancora aperta poiché i punti in palio sono molti: 11.000 per il vincitore, 7.000 per il secondo e 4.275 per il terzo. Ovviamente Lipparelli si impone se arriva in qualsiasi posizione davanti agli altri due, mentre Di Nitto fa doppietta se giunge primo e Lacroix fa lo stesso a patto che Lipparelli non termini secondo.

La possibilità di accedere al Challenge con il sesto posto, dove attualmente è il francese Xavier Poncelet (p. 16.898), allarga la lotta ad almeno altri venti concorrenti purché vincano. In piena corsa anche Federico Maccario, settimo (p. 16.776) e Luca Cianchetti, nono (p. 13.488). con varie possibilità per il primo e con solo prima e seconda posizione per Cianchetti.

In campo altri quattro italiani, Michele Ortolani, Federico Zucchetti, Giulio Castagnara e Alessandro Grammatica. Il montepremi è di 40.000 euro con prima moneta di 5.500 euro.

