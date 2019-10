Svelato in anticipo il percorso del Giro d’Italia 2020: si torna in Sicilia, finale massacrante sul Fraiteve!

Il possibile percorso del Giro d’Italia 2020: dalla partenza in Ungheria al ritorno in Sicilia fino alla temibile scalata del monte Fraiteve che decreterà il vincitore

Mancano solo pochi giorni e il percorso del Giro d’Italia 2020 verrà presentato ufficialmente. La ‘Stampa’ ha però svelato alcune anticipazioni riguardanti il tracciato completo della Corsa in Rosa che si prospetta scoppiettante, ricca di emozioni e terribilmente… dura!

Fra dettagli e indiscrezioni che si susseguono, la sicurezza principale è la Grande Partenza dall’Ungheria annunciata da tempo con ben 3 tappe in territorio magiaro: la cronometro inaugurale di Budapest, la prima prova in linea da Budapest e Gyor e l’impronunciabile terza frazione da Szekesfehervar-Nagykanisza. Archiviata la partenza estera si torna nei confini nazionali sbarcando in Sicilia con altre 3 tappe: Palermo-Agrigento, Caltanissetta-Etna Piano Provenzana e Catania-Villafranca Tirrena. Inizia così la risalita dello ‘Stivale’ partendo dalla Calabria (Mileto-Camigliatello Silano) per arrivare in Puglia con la Castrovillari-Brindisi. Dopo la 9ª tappa da Giovinazzo a Vieste ci sarà il primo giorno di riposo.

La seconda settimana parte dall’Abruzzo con la San Salvo-Tortoreto Lido, poi Marche con la partenza da Porto Sant’Elpidio ed arrivo in Romagna a Rimini. La tappa con partenza ed arrivo a Cesenatico è un dolce omaggio a Marco Pantani. Dopo Cervia-Monselice sarà la volta della suggestiva ‘cronometro del Prosecco’ che va da Conegliano a Valdobbiadene. Nella seconda domenica del Giro si partirà invece dalla base militare di Rivolto per arrivare a Piancavallo e godersi il secondo, meritato, giorno di riposo.

Una pausa necessaria per il tour de force finale. Si riparte con la Udine-San Daniele del Friuli alla volta del ‘tappone’ Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio. Dalla Pinzolo-Laghi di Cancano si arriva alla Morbegno-Asti, ultima chance per gli sprinter, tappa nella quale si potrà recuperare qualche energia in vista della complicatissima Alba-Sestriere Monte Fraiteve: 230 km nei quali si dovranno scalare il Colle dell’Agnello (21 km al 6,9%), il Col d’Izoard (13, 9 km al 7,1%), il Colle del Monginevro (6,4 km al 6,7%) e per finire il temuto Fraiteve (19,1 km al 6,8%). Chi ‘sopravvivrà’ potrà sfilare nella cronometro finale di Milano lunga 15 km, ultima tappa del Giro d’Italia 2020.

Possibile percorso Giro d’Italia 2020:

Sab 9 maggio, 1° Tappa: Budapest-Budapest (cronometro individuale)

Dom 10 maggio, 2ª Tappa: Budapest-Gyor

Lun 11 maggio, 3ª Tappa: Szekesfehervar-Nagykanisza

Mar 12 maggio, 4ª Tappa: Palermo-Agrigento

Mer 13 maggio, 5° Tappa: Caltanissetta-Etna Piano Provenzana

Gio 14 maggio, 6° Tappa: Catania-Villafranca Tirrena

Ven 15 maggio, 7ª Tappa: Mileto-Camigliatello Silano

Sab 16 maggio, 8ª Tappa: Castrovillari-Brindisi

Dom 17 maggio, 9ª Tappa: Giovinazzo-Vieste

Lun 18 maggio, Riposo

Mar 19 maggio, 10ª Tappa: San Salvo-Tortoreto Lido

Mer 20 maggio, 11ª Tappa: Porto Sant’Elpidio-Rimini

Gio 21 maggio, 12ª Tappa: Cesenatico-Cesenatico

Ven 22 maggio, 13ª Tappa: Cervia-Monselice

Sab 23 maggio, 14ª Tappa: Conegliano-Valdobbiadene (cronometro individuale)

Dom 24 maggio 15ª Tappa: Rivolto-Piancavallo

Lun 25 maggio, Riposo

Mar 26 maggio 16ª Tappa: Udine-San Daniele del Friuli

Mer 27 maggio, 17ª Tappa: Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio

Gio 28 maggio, 18ª Tappa: Pinzolo-Laghi di Cancano

Ven 29 maggio, 19ª Tappa: Morbegno-Asti

Sab 30 maggio, 20ª Tappa: Alba-Sestriere Monte Fraiteve

Dom 31 maggio, 21ª Tappa: Cernusco sul Naviglio-Milano (cronometro individuale)

