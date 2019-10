Ciclismo – Giro dell’Emilia: un’edizione di lusso, al via anche Carapaz, Bernal e Roglic

I tre vincitori dei grandi giri al via al Giro dell’Emilia e Gp Bruno Beghelli: un’edizione 2019 di lusso

Manca pochissimo per il Giro dell’Emilia ed il Gp Bruno Beghelli, in programma rispettivamente sabato e domenica. L’edizione 2019 delle due corse italiane sarà di lusso: al via ci saranno infatti i vincitori dei tre Grandi Giri di questa stagione. Carapaz, vincitore del Giro d’Italia, Bernal, vincitore del Tour de France e Roglic, vincitore della Vuelta di Spagna, regaleranno spettacolo per le strade italiane. Al via potrebbe esserci anche l’ex campione del mondo Alejandro Valverde.

