Argento mondiale per Marco Lodadio negli anelli, in tasca anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020

L’azzurro conquista l’argento mondiale negli anelli a Stoccarda, staccando così il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020

Un altro atleta italiano stacca il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, si tratta di Marco Lodadio, abile a conquistare una medaglia d’argento ai Mondiali di ginnastica in corso di svolgimento a Stoccarda.

Grazie ad un esercizio vicino alla perfezione, il 27enne dell’Aeronautica sale sul podio negli anelli, chiudendo con il punteggio di 14.900 e collocandosi al secondo posto dietro il turco Ibrahim Colak. Alle spalle di Lodadio si piazza il francese Samir Ait Said, con il risultato di 14.800. Diventano dunque 151 (76 uomini e 75 donne) gli atleti azzurri con in tasca il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 in 21 discipline differenti. Su Twitter poi sono arrivati anche i complimenti di Malagò: “immenso Lodadio! A Stoccarda conquista l’argento mondiale agli anelli e il pass olimpico per Tokyo2020! Bravissimo Marco e complimenti alla Federginnastica“.

