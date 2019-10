Genoa-Milan, brutta tegola per i rossoneri: si ferma Donnarumma durante il riscaldamento, gioca Reina

Si ferma Gianluigi Donnarumma durante il riscaldamento di Genoa-Milan: il portiere rossonero avrebbe accusato dei problemi di stomaco. In campo Pepe Reina

Nella serata che potrebbe segnare il destino di Marco Giampaolo in caso di sconfitta, il Milan non potrà fare affidamento su Gianluigi Donnarumma. Il portiere titolare dei rossoneri si è fermato durante il riscaldamento di Genoa-Milan accusando, secondo le ultime indiscrezioni, problemi di stomaco e crisi di vomito. Al suo posto in campo Pepe Reina.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE