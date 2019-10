Genoa-Milan, gol su punizione per Schone: ma la papera di Reina è clamorosa! [VIDEO]

Il Genoa passa in vantaggio nella sfida contro il Milan: sul finire del primo tempo Schone apre le marcature su punizione, ma la papera di Reina è clamorosa

Un episodio incredibile apre le marcature di Genoa-Milan. Su calcio di punizione Lasse Schone firma l’1-0 per la formazione ligure, ma l’errore di Pepe Reina è clamoroso. Il portiere spagnolo, che ha sostituito Donnarumma fermatosi nel riscaldamento, è stato ingannato dalla traiettoria del pallone mancando la parata e regalando il vantaggio alla formazione di casa. Per il Milan la partita si complica e la panchina di Giampaolo è sempre più in bilico.

Pepe Reina slikte zonet dit doelpunt van Lasse Schone. https://t.co/TGEwiwdEzq pic.twitter.com/A6PUlK9K1P — Dylan Meesters (@DylanMeesters) October 5, 2019

E o prémio de frango do dia vai para…… Pepe Reina 🇪🇸

Muitos parabéns pela conquista 😅 pic.twitter.com/VixJHPLnI8 — Mercado a Mexer (@imatemynameis1) October 5, 2019

