Genoa, infortunio Criscito: il report medico sulle condizioni del difensore rossoblù

Il capitano del Genoa ha riportato un serio infortunio muscolare nel corso del match con il Milan, oggi il club rossoblù ha diramato l’esito degli esami

Si profila un lungo stop per Mimmo Criscito, uscito anzitempo nel corso del match tra Genoa e Milan di sabato scorso, terminato con la vittoria dei rossoneri per 1-2.

Il capitano del ‘Grifone‘ è stato sottoposto ad esami medici che hanno evidenziato un importante guaio muscolare, che il Genoa ha reso noto con un comunicato apparso sul proprio sito nella giornata di oggi: ‘Il Genoa Cricket and Football Club rende noto che il capitano Mimmo Criscito è stato sottoposto ad accertamenti strumentali per appurare l’entità dell’infortunio riportato. Gli esiti hanno evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo semitendinoso della coscia sinistra, in corrispondenza della giunzione miotendinea prossimale. Nei prossimi giorni avrà inizio l’iter di riabilitazione finalizzato alla guarigione clinica‘.

