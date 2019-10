Genk-Napoli, Ancelotti sorride a metà: “dovevamo finalizzare meglio. Insigne? L’ho visto poco brillante”

L’allenatore del Napoli ha parlato dopo il pari ottenuto in Belgio, soffermandosi anche sull’esclusione di Insigne

Una serata particolare per il Napoli in Belgio, gli azzurri non sfondano e si portano a casa un pareggio contro il Genk che non può soddisfare Ancelotti soprattutto per quanto riguarda la fase di finalizzazione.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post gara, l’allenatore di Reggiolo ha ammesso: “abbiamo giocato una buona partita e creato diverse opportunità per sbloccarla, ma siamo stati poco precisi nel finalizzare e poi si è complicata un po’. L’abbiamo interpretata bene, bisognava solo finalizzare meglio. Siamo pure stati sfortunati con i tre pali colpiti, abbiamo comunque rischiato poco. La partita pur essendo intensa è stata ben controllata, è un punto in più per la classifica e ce lo prendiamo. Guardiamo con ottimismo al passaggio del turno, abbiamo quattro punti dopo due giornate. Abbiamo battuto il Liverpool, ora ci attende il doppio confronto con il Salisburgo. Siamo ben posizionati. Lorenzo Insigne? Niente di particolare, l’ho visto poco brillante in allenamento e ho preferito tenerlo fresco per la prossima partita“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE