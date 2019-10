Balotelli denunciato sui social, il fotografo si scaglia contro SuperMario: “ha scalciato la mia macchina fotografica come un pallone”

Mario Balotelli riesce sempre a far parlare di sè: sui social la denuncia del fotografo Lovati

Mario Balotelli nei guai? La denuncia arriva da Facebook: il fotografo Massimo Lovati si è scagliato contro il calciatore italiano dopo la sfida di ieri traGenoa e Brescia. Il fotografo genovese era a bordo campo per seguire il match quando un raccattapalle gli ha raccontato un episodio spiacevolissimo: “Mario Balotelli ha scalciato la mia macchina fotografica come fosse un pallone e l’ha danneggiata. La scena mi è stata raccontata da un raccattapalle che mi ha subito chiamato. Ho constatato che la fotocamera e il booster erano visibilmente danneggiati. Sono avvilito a dire poco, ci vuole rispetto per le persone che lavorano e per i loro strumenti“, queste le parole di Lovati, che ha subito informato il club bresciano dell’accaduto, sperando in un veloce provvedimento.

