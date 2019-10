Formula 1 – Williams, Latifi al posto di Kubica nelle FP1 in Messico: si prepara il cambio per la prossima stagione

Nicholas Latifi prenderà il posto di Robert Kubica nelle FP1 del Gp del Messico: la Williams prepara l’avvicendamento per la prossima stagione

Nelle FP1 del Gp del Messico ci sarà un avvicendamento sulla monoposto Williams: Nicholas Latifi prenderà il posto di Robert Kubica. Il giovane pilota canadese continuerà a prendere confidenza con la monoposto che, secondo le ultime indiscrezioni, guiderà dalla prossima stagione andando a sostituire proprio il veterano polacco.

Latifi ha dichiarato: “sono davvero contento di tornare in macchina in Messico, è passato tanto tempo dalla mia ultima esperienza in Formula 1 a Spa. Anche lo scorso anno ho avuto la possibilità di girare su questo circuito, quindi ho già un po’ familiarità con la pista e so cosa aspettarmi. E’ un tracciato unico, visto che saremo in altura, quindi l’aderenza tenderà a mancare, il che rende tutto più impegnativo! Come sempre il mio obiettivo sarà quello di avere una sessione pulita e dare indicazioni alla squadra in vista del weekend”.

