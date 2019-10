Formula 1 – Vettel si lascia alle spalle la Russia: giornata di lavoro a Maranello in vista del Giappone

Vettel a Maranello per una giornata di lavoro al simulatore in vista del Gp del Giappone

Dopo l’amara delusione del Gp di Sochi, la Ferrari non ha intenzione di gettare la spugna, consapevole di poter dare filo da torcere alla Mercedes. Le vittorie di Spa, Monza e Singapore hanno dato la carica giusta al team di Maranello per continuare a far paura alle Frecce Argento, nonostante la delusione russa.

Per preparare al meglio la gara del Giappone, in programma il 13 ottobre a Suzuka, Vettel, nonostante l’amarezza per il ritiro in Russia, ha trascorso una giornata a Maranello per un lavoro al simulatore. Prima di calarsi nell’abitacolo del simulatore, Vettel ha incontrato Binotto per una chiacchierata, forse chiarificatrice dopo quanto accaduto a Sochi.

La Russia è però ormai già alle spalle ed il tedesco della Ferrari pensa già alla prossima gara.

