Formula 1 – Vettel scaccia via il ragazzo del selfie: il VIDEO del gesto di stizza del ferrarista sul podio del Messico

Vettel infastidito in Messico: il video del gesto di stizza del tedesco della Ferrari nei confronti del ragazzo del selfie

Secondo posto per Sebastian Vettel al Gp del Messico domenica sera, alle spalle di Lewis Hamilton. La gara messicana ha lasciato un po’ di amaro in bocca al tedesco della Ferrari che non ha nascosto tutto il suo disappunto per diversi aspetti: Vettel ha infatti vuotato fuori il sacco, ammettendo di non apprezzare i trofei del Gp del Messico e di essere stato infastidito dal ragazzo del selfie sul podio. In tanti avranno notato infatti il gesto di stizza di Vettel sul podio messicano: il ferrarista ha allontanato visibilmente infastidito il ragazzo del selfie nel momento della foto di gruppo con i primi tre classificati e anche sui canali ufficiali della Formula 1 è stato pubblicato il video che lo mostra.

El podio debe ser sólo de los pilotos, el “personaje” Mario Achi del #MexicoGP no debió intervenir en el festejo; con justa razón Vettel lo aleja. “No me gustó el tipo de la selfie cuando intentó entrar en la foto, así que lo alejé…” S. VETTEL pic.twitter.com/Q3fVYmLy5x — A/LG (@AlejandroLG) October 28, 2019

