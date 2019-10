Formula 1 – La scelta delle gomme ed il… prato, Vettel sereno in Messico: “sono andato sull’erba e…”

Vettel sereno in Messico: le parole del tedesco della Ferrari dopo il miglior tempo segnato nelle Fp2

E’ Sebastian Vettel il più veloce delle Fp2 del Gp del Messico: dopo una mattinata complicata, il tedesco della Ferrari si è piazzato, nel pomeriggio, davanti a tutti, lasciandosi alle spalle Verstappen e Leclerc. Sereno e sorridente, Vettel ha così commentato la sua giornata ai microfoni Sky: “penso di aver fatto il mio questa mattina, sono andato sull’erba nelle fp1, ho provato a fare un po’ il prato, ci ho pensato questa mattina in Messico per un paio di volte ho fatto il prato ma nel pomeriggio è andata meglio. Mi concentravo di più sulle medie, reggono bene fino alla fine, sono gomme competitive paragonate alle altre, non mi sono concentrato molto sulle morbide. Ho visto che Charles ha avuto problemi con le soft, dobbiamo valutare bene che gomme montare, non ne sono ancora sicuro, vedremo come andrò domani”.



