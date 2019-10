Formula 1 – Il Gp del Giappone speciale per Vettel: “quello di Suzuka è il circuito che preferisco, ecco perchè”

Sebastian Vettel motivato e carico alla vigilia del Gp del Giappone: le parole del ferrarista in vista della gara di Suzuka

La Formula 1 torna protagonista e lo fa in Giappone: domenica mattina si correrà infatti il 17° appuntamento stagionale, sul circuito di Suzuka, dove Vettel andrà a caccia del riscatto dopo il ritiro di Sochi per un problema al motore.

“Quello di Suzuka è con ogni probabilità il circuito che preferisco nell’intero calendario. Si tratta dell’unica pista del Mondiale ad avere il layout a “otto” il che in qualche modo mi ricorda le piste giocattolo con le quali giocavamo da bambini. Solo che questo circuito è tutt’altro che banale dal momento che ci trovi curve da brivido come la 130 R o la sequenza che caratterizza il primo settore“, ha dichiarato il ferrarista alla vigilia del Gp del Giappone.

“L’altro elemento che rende speciale il Gran Premio del Giappone sono i tifosi: sono incredibili. Non importa quanto presto ti rechi in circuito, loro sono lì prima di te e ti aspettano per trasmetterti un affetto senza pari, è bellissimo. E infine, ma non per questo meno importante, a Suzuka la componente meteo è sempre imprevedibile per cui spesso le corse sono ricche di variabili e quindi particolarmente complesse ma anche affascinanti“, ha concluso il tedesco della Ferrari.

