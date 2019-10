Formula 1 – Nessuna distrazione per Vettel nel sabato senza qualifiche di Suzuka: “di certo non starò a giocare ai videogiochi”

Sebastian Vettel preferisce attività diverse da Max Verstappen per il sabato lontano dalla pista a Suzuka

Sabato di inattività in pista a Suzuka: gli organizzatori del Gp del Giappone hanno deciso di annullare le Fp3 e spostare a stanotte le qualifiche, a poche ore dalla gara, a causa della minaccia del tifone Hagibis. Se Max Verstappen aveva affermato che, nel caso di inattività in pista, avrebbe sfidato alla playstation i suoi colleghi, per un appassionante torneo di Fifa, mantenendo la parola, c’è chi ha preferito un sabato più tranquillo.

“Mi metterò a scrivere o a leggere. Di certo non starò a giocare ai videogiochi o a navigare su Internet. Avremo un giorno libero perciò ci sarà tempo sufficiente per andare a fondo. La Mercedes è stata sorprendentemente forte già dalla mattina e l’ha confermato al pomeriggio“, ha dichiarato Sebastian Vettel.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE