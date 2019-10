Formula 1 – Vettel esilarante in Messico: “se mi manca Raikkonen? Non sono mica innamorato di lui”

Vettel ironico in Messico: la risposta del tedesco della Ferrari è sorprendente

E’ in corso la seconda sessione di prove libere del Gp del Messico di Formula 1. In attesa di scoprire chi sarà il più veloce, sul web circola un divertente video riguardante Sebastian Vettel. Al tedesco della Ferrari è stato chiesto se sente la mancanza di Kimi Raikkonen e la risposta del pilota è stata sorprendente.

“Penso che Kimi sia un bravo ragazzo, sicuramente quest’anno ho passato meno tempo con lui rispetto agli anni passati, ma non sono innamorato di lui quindi non è cporretto dire che mi manca ma comunque è stato parte del team per molto tempo e sono stato molto bene con lui, è comunque ancora qui intorno, quindi non lo abbiamo perso fortunatamente. E’ ancora in Formula 1 ed è ancora veloce abbastanza e finchè sei veloce abbastanza l’età non conta“, ha dichiarato Vettel.

