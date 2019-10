Formula 1 – Vettel, la battaglia con Leclerc e l’ordine non rispettato a Sochi: “ecco cosa ci siamo detti con Binotto”

Sebastian Vettel pronto per il weekend di gara di Suzuka, prima di pensare al Giappone il tedesco chiarisce la situazione in casa Ferrari a seguito del Gp di Russia

Suzuka è pronta per ospitare il Gp del Giappone: oggi i piloti hanno incontrato fan e giornalisti in attesa di poter tornare in pista dopo la settimana di pausa a seguito del Gp di Sochi, per battagliare nuovamente. Il weekend giapponese potrebbe essere rovinato dal tifone Hagibis, che minaccia la pista di Suzuka e potrebbe costringere gli organizzatori ad annullare tutti gli appuntamenti del sabato, slittando le qualifiche a domenica.

Intanto in Giappone a far chiacchierare è la situazione in casa Ferrari, con i chiarimenti che Binotto è stato costretto a fare con entrambi i piloti dopo il Gp di Russia: “cosa ci siamo detti con Mattia Binotto? Abbiamo parlato e chiarito tutto, ora guardiamo avanti. Dobbiamo lavorare come una squadra, certo alcune cose si potevano fare meglio, ma abbiamo analizzato cosa non ha funzionato e guardiamo avanti. Se abbiamo messo regole per iscritto? Non era necessario, abbiamo chiarito e guardiamo avanti. Parlare di quale accordo ci fosse o non fosse o di chi avesse ragione e chi no, forse oggi non è così importante. Ma ovviamente ho ricevuto un ordine via-radio per scambiare le posizioni, e non l’ho fatto. E questo non è stato corretto. In generale, tutto è chiaro. Ci siamo parlati, come sempre, c’è stata una conversazione su questo così come su altri temi. Non farei tanto clamore per l’intera storia”, ha spiegato Vettel.

“Charles è veloce con lui c’è una battaglia intensa, ma battere lui non è vincere il mio campionato. Si cerca sempre di battere il proprio compagno, in una squadra ci sono due auto, in F.3 ce n’erano addirittura tre, quindi è una normale competizione, siamo cresciuti cercando di essere più veloci di tutti gli altri. Certo non mi piace essere più lento di lui, ma so che devo solo estrarre il meglio dalla macchina e so che in me ci sono le capacità di farlo“, ha aggiunto il tedesco della Ferrari.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE