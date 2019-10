Formula 1 – Verstappen come Sid dell”Era Glaciale: sulla monoposto di Max un simpatico scherzetto firmato… Ricciardo [VIDEO]

Daniel Ricciardo il solito burlone: simpatico scherzetto sulla monoposto di Max Verstappen

Non solo MotoGp: gli appassionati di motori si apprestano a vivere un weekend mozzafiato, con un doppio appuntamento speciale. Se al mattino saranno le due ruote ad intrattenerci, la sera sarà il turno invece delle quattro, col Gp degli Stati Uniti di Formula 1.

Alla vigilia dell’appuntamento texano, alcuni piloti sono stati protagonisti di un pre-event speciale, che ha fatto emozionare tantissimi spettatori dal vivo, che hanno potuto vedere le monoposto della Formula 1 sfrecciare su strada ed effettuare le spettacolari ‘ciambelle’. Non è mancato qualche siparietto simpatico: per la precisione è stato il solito Ricciardo a strappare un sorriso, con uno scherzetto al suo ex compagno di squadra. L’australiano della Renault ha infatti apposto sulla monoposto di Verstappen un fotomontaggio che mette a confronto il pilota olandese con Sid, il simpatico personaggio de L’Era Glaciale, a voler indicare la loro somiglianza.

