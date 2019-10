Formula 1 – Verstappen ottimista in Messico: “è un buon inizio e per la pole…”

Max Verstappen soddisfatto dopo la prima giornata di prove libere del Gp del Messico

E’ Sebastian Vettel il più veloce della seconda sessione di prove libere del Gp del Messico. Il tedesco si è piazzato davanti a Max Verstappen e Leclerc, lasciando fuori dalla top 3 le Mercedes di Bottas e Hamilton. Sensazioni positive per l’olandese della Red Bull, che ai microfoni Sky ha così spiegato la sua prima giornata in pista: “mi aspettavo più o meno di trovarmi dove mi trovo adesso, abbiamo fatto un buon lavoro, si può sempre fare di meglio ma è un buon inizio, devo capire come gestire meglio le gomme, in ottica gara andiamo bene. Stasera vedremo, molti pensano che inizieremo con la soft, ma vediamo. Pole? Sarà difficile, domani il tracciato sarà più complicato e sui rettilinei perdiamo un pochino“.

