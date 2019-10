Formula 1 – Verstappen ironico in conferenza stampa: “qualifiche domenica? Sabato vi sfido a Fifa”

Max Verstappen non teme il tifone: le parole dell’olandese della Red Bull nella conferenza stampa del Gp del Giappone

E’ arrivato il momento di tornare in pista per i piloti della Formula 1 dopo una settimana di pausa a seguito del Gp di Sochi. I campioni delle quattro ruote sono arrivati in terra giapponese, dove domenica si correrà il Gp di Suzuka. E’ arrivato in Giappone con un pizzico di anticipo rispetto ai suoi colleghi Max Verstappen, impegnato in diversi eventi col team che a Suzuka corre il suo Gp di casa: “immagino sia più che normale partire un po’ in anticipo con gli impegni visto il weekend. Il podio è senz’altro il mio obiettivo, vediamo come andrà il weekend anche a livello meteorologico, ma faremo del nostro meglio per ottenere un buon risultato. Tifone? Io sono pronto ho anche il mio motoscafo pronto per partire, credo che sarà molto chiaro se sarà possibile, per quello che sembra al momento non sembra si potrà girare il sabato. Cosa succede se le qualifiche saranno posticipate a domenica? Ci sarà più tempo libero il sabato ma dovremo svegliarci prima domenica, l’ho provato una volta, le cose saranno come sono, non sarò condizionato più di tanto. Se volete giocare con me a Fifa sabato e siete pronti a perdere io sono lì che vi aspetto“, ha affermato in conferenza stampa.

“Non ero proprio deluso dopo Sochi, ma non ero manco contento, credo sia normale, è stata una gara davvero noiosa, sei sempre più felice quando vinci o vivi una gara emozionante che ti permette di salire sul podio e le ultime gare non sono state le migliori per noi, stiamo lavorando sodo per fare in modo che ciò si verifichi, credo che sarebbe sbaglaito se dopo la gara di Sochi fossi stato contentissimo di essere andato così lento, non penso molto a cosa accadrà da qui ai prossimi mesi, io sto facendo del mio meglio e lo stesso sta facendo il team“, ha concluso l’olandese della Red Bull.

