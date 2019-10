Formula 1 – Verstappen non nasconde la sua delusione dopo la penalità: “le Ferrari saranno molto veloci”

Verstappen deluso dalla penalizzazione: le parole dell’olandese della Red Bull dopo le qualifiche del Gp del Messico

Niente pole position per Max Verstappen in Messico: l’olandese della Red Bull è stato penalizzato ieri di 3 posizioni per non aver rispettato le bandiere gialle dopo l’incidente di Bottas. Sarà una prima fila tutta rossa dunque stasera al Gp del Messico, con Leclerc in pole e Vettel al suo fianco.

“E’ una grande delusione ricevere una penalità in griglia per la gara, le Ferrari saranno molto veloci quindi la durata delle gomme sarà importante, ma abbiamo una macchina davvero buona. Mi aspetto una lotta ravvicinata“, queste le parole di Verstappen dopo la penalizzazione. L’olandese si era giustificato spiegando di non aver visto le bandiere, ammettendo di non aver rallentato, ma dalle immagini analizzate dalla F1 è evidente come le bandiere fossero ben visibili per il pilota, che è stato dunque sanzionato.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE