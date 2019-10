Formula 1 – Suzuka graziata dal Tifone Hagibis? Pioggia e forte vento in pista [VIDEO]

Il Tifone Hagibis ha graziato il circuito di Suzuka? Forti venti e pioggia sulla pista giapponese

Giornata senza attività in pista a Suzuka: gli organizzatori del Gp del Giappone hanno deciso di sospendere tutto, annullando le Fp3 e posticipando a stanotte le qualifiche, a poche ore dalla gara, a causa del Tifone Hagibis, che sta devastando il Giappone. Nessuna pesante conseguenza a Suzuka, dove il tifone si è solo avvicinato, con forti venti e pioggia, ma continua ad esserci in terra giapponese un clima di terrore. Momentaneamente il programma è stato confermato per le qualifiche e la gara di domani.

