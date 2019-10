Formula 1 – Testacoda per Leclerc: finale infuocato per il monegasco in Messico [VIDEO]

Testacoda per Leclerc nel finale delle Fp2 in Messico: il monegasco regala forti emozioni in pista

E’ terminata la prima giornata di prove libere del Gp del Messico: nelle Fp2 è stato Sebastian Vettel il più veloce, seguito da Verstappen e Leclerc. Finale scoppiettante per il monegasco della Ferrari che è stato protagonista di un testacoda: Leclerc ha perso il controllo della sua monoposto, girandosi in pista per poi proseguire il suo tragitto fino alla bandiera a scacchi.

