Formula 1 – Ferrari caotica a Sochi, Rosberg dice la sua: “non hanno fatto un bel lavoro perchè…”

Caos Ferrari a Sochi: Nico Rosberg tra consigli e pareri al team del Cavallino dopo il Gp di Russia

Quando accaduto domenica a Sochi in casa Ferrari sta facendo chiacchierare tutti gli appassionati della Formula 1 e gli uomini che vivono o che hanno vissutto nel paddock. Dopo le dure accuse di Marko al team del Cavallino ed il consiglio dell’uomo Red Bull a Vettel di salutare la squadra e cambiare team, arriva adesso, dal web, il commento di Nico Rosberg.

L’ex campione del mondo ha voluto dire la sua e lo ha fatto sul suo canale Youtube: “penso che il muretto non abbia specificato cosa sarebbe potuto succedere. La Ferrari non ha fatto un buon lavoro con il suo tentativo di orchestrare i sorpassi in partenza. È la cosa più difficile al mondo. Se lo fai, devi far sì che risulti tutto molto chiaro perché, in caso contrario, lasci la strada aperta all’interpretazione. È quello che è successo, e Vettel ha cercato di trarne vantaggio“, ha spiegato il tedesco.

“Per noi è bello vederlo dal divano perché è l’effetto palla di neve: un pilota perde fiducia nell’altro, restituisce il colpo e peggiora la situazione. La palla diventa sempre più grande, culminando con un incidente e andando fuori controllo. Sebastian è molto simile a Lewis, molto intelligente in gara e molto astuto in quel genere di situazioni, usa la materia grigia. Per Leclerc è qualcosa di difficile, sta cercando il modo giusto di farlo. Penso che Charles avesse qualcosa in più di Vettel, ma è una questione che la Ferrari deve risolvere. Consiglio di non orchestrare così la partenza in futuro, perché finisce sempre male”, ha concluso.

