Formula 1 – Terminate le Fp3 in Messico: doppietta Ferrari, Leclerc e Vettel beffano la Mercedes sul finale [TEMPI]

Leclerc davanti a tutti nelle Fp3 del Gp del Messico: doppietta Ferrari a poche ore dalle qualifiche

E’ terminata la terza ed ultima sessione di prove libere del Gp del Messico. In attesa delle qualifiche di questa sera i piloti della Formula 1 sono tornati in pista per le FP3. Il più veloce in pista è stato Leclerc, seguito dal suo compagno di squadra Vettel: i ferraristi hanno beffato i piloti Mercedes sul finale. Il monegasco ha fermato il cronometro sul tempo di 1.16.145, seguito a +0.027 da Vettel, Bottas e Hamilton. Quinto invece Sainz, seguito da Verstappen.

