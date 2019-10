Formula 1 – Ricciardo risponde a Webber: “Red Bull non ha fatto nulla di diverso di quando ero lì”

Daniel Ricciardo sincero sulla sua scelta di cambiare team: la risposta a Webber

Stagione complicata per Daniel Ricciardo: la nuova avventura in Renault non è stata brillante per il pilota australiano, che però non ha rimpianti sulla sua decisione presa lo scorso anno. Webber, ex pilota, ha affermato di recente che a suo avviso Ricciardo ha sbagliato a lasciare la Red Bull per la Renault e non si è fatta attendere la risposta dell’australiano: “ho battuto Nico (Hulkenberg) molte volte in classifica, penso che sia qualcosa che parla da solo. Quest’anno Red Bull non ha fatto nulla di diverso da quello che hanno fatto quando ero lì. Max ha vinto un paio di gare e basta“, ha dichiarato Ricciardo a Nine. Sulla prossima stagione il pilota Renault ha concluso: “spingerò un po ‘la squadra, voglio di più“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE