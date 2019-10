Formula 1 – Hamilton ambientalista, Raikkonen lo zittisce: “siamo qua a bruciare benzina per decidere chi arriva primo”

Raikkonen senza peli sulla lingua: le parole del finlandese dell’Alfa Romeo sul tanto chiacchierato lato ambientalista di Lewis Hamilton

Nella giornata di ieri si è tenuta la tradizionale conferenza stampa del Gp del Messico, durante la quale si è parlato prevalemente del lato ambientalista di Hamilton, della sua nuova alimentazione vegana e dalle richieste sui social a tutti i suoi fan di aiutare a rendere il nostro pianeta meno inquinato.

Le parole di Hamilton, però, non hanno convinto tutti. Kimi Raikkonen, infatti, non ha avuto paura di esprimere il suo sincerissimo parere: “tutti noi facciamo del nostro meglio per aiutare. Ma presumo che noi, essendo piloti di Formula 1, non abbiamo un grande punto di partenza su questo tema. Voglio dire, siamo qua a bruciare benzina per decidere chi arriva primo, secondo e terzo. Si tratta di un problema serio ma non sono sicuro che noi siamo i migliori per parlarne, perché se fossimo coerenti con la riduzione dell’inquinamento dovremmo rimanere a casa”, ha affermato il finlandese dell’Alfa Romeo.

