Formula 1 – Raikkonen compie 40, gli auguri social di Giovinazzi sono esplosivi: “un party senza Kimi è…”

Antonio Giovinazzi scherzoso sui social: gli speciali auguri per il 40° compleanno di Kimi Raikkonen

Kimi Raikkonen raggiunge quota 40! Così come accaduto a Valentino Rossi a febbraio, adesso è il turno del finlandese entrare negli anta. Il pilota di Formula 1, amatissimo in tutto il mondo per il suo carattere particolare, a tratti glaciale, ma anche divertente ed ironico, festeggerà sicuramente con la sua famiglia questo speciale traguardo e, probabilmente, non mancheranno alcol e divertimento. Intanto, sui social arrivano i primi messaggi d’auguri: “una festa senza Kimi è semplicemente un incontro😁 Buon compleanno compagno! 🍾🎉“, ha scritto su Instagra Antonio Giovinazzi, compagno di squadra in Alfa Romeo di Raikkonen.



