Tifone… Ferrari a Suzuka, Vettel spazza via tutti gli avversari: splendida pole in Giappone, Mercedes spiazzate

Prima fila tutta Ferrari a Suzuka: Vettel conquista la pole position del Gp del Giappone davanti a Leclerc

Sveglia presto, prestissimo, per gli italiani appassionati di Formula 1: chi ha voluto seguire le qualifiche del Gp del Giappone ha dovuto fare le ore piccole, ma lo spettacolo è sempre assicurato. Dopo una giornata di stop a causa della minaccia del tifone Hagibis, i piloti sono tornati in pista per le qualifiche della gara del Giappone, a pochissime ore dal via.

Nonostante un fortissimo vento, i campioni sono riusciti a portare al termine le qualifiche battagliando in pista davanti al pubblico giapponese. Se la pista di Suzuka è stata graziata ieri dal maltempo che ha devastato diverse aree del Giappone, oggi non ha potuto far niente contro il Tifone Ferrari: il team di Maranello ha conquistato una fantastica doppietta, con Vettel in pole position, col crono di 1.27.054, davanti a Leclerc e Bottas. Solo quarto Lewis Hamilton, che si lascia alle spalle le Red Bull di Verstappen e Albon.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE