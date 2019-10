Formula 1, la Mercedes sente già in tasca i due titoli mondiali: arriva la conferma ‘indiretta’ di Wolff

Il team principal della Mercedes ha ammesso che non verranno più introdotti nuovi aggiornamenti sulle monoposto di Hamilton e Bottas da qui alla fine della stagione

La Mercedes ha deciso di non apportare più aggiornamenti sulle W10 di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, una scelta dovuta al netto vantaggio accumulato sia nella classifica piloti che in quella Costruttori, dove ormai manca solo l’aritmetica per festeggiare entrambi i titoli.

Il britannico viaggia verso il sesto titolo, con il compagno di squadra alle sue spalle, dunque una situazione perfetta per gestire le risorse e concentrarsi già sul 2020. A confermarlo indirettamente ci ha pensato Toto Wolff: “è stata una strategia pianificata nel corso dell’anno, si tratta di distribuire e spendere correttamente le risorse, in parte con il 2020 come prospettiva. Ci abbiamo pensato molto attentamente. Nonostante ciò, potrebbe arrivare qualcosina di nuovo a Suzuka perché la squadra è curiosa di sperimentare alcune cose”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE