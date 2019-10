Formula 1, Raikkonen sveglia l’Alfa Romeo: “non dobbiamo dimenticarci di essere stati forti in Belgio e in Italia”

Il pilota finlandese ha parlato in vista della gara di Suzuka, suonando la carica dopo alcune gare sottotono

Nelle ultime quattro gare l’Alfa Romeo Racing non ha brillato, incappando in una serie negativa caratterizzata da molti errori e pochi punti. Un trend da invertire immediatamente per il team di Hinwil, chiamato al pronto riscatto in vista del Gran Premio del Giappone.

In vista dell’appuntamento di Suzuka ha parlato Kimi Raikkonen, suonando la carica per provare a spronare l’intera squadra: “le ultime quattro gare sono state deludenti per me e per il team, ma non dovremmo dimenticare di essere stati forti in Belgio ed in Italia, nonostante i problemi che mi hanno impedito di fare punti. La chiave è recuperare la forma che avevamo prima ed immediatamente dopo la pausa. Il divario con i nostri avversari a centro gruppo non è grande e speriamo che una pista come Suzuka possa aiutarci ad ottenere il massimo dalla nostra auto. È una circuito che mi piace ed i fan sono incredibili, quindi non vedo l’ora che arrivi il fine settimana”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE