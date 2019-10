Formula 1 – Leclerc in pole in Messico: “è un po’ strano, ma il nostro approccio non cambia”

Charles Leclerc ha le idee chiare sulla partenza del Gp del Messico: le parole del monegasco della Ferrari dopo le qualifiche e la penalizzazione di Verstappen

Si sono svolte ieri sera le qualifiche del Gp del Messico: Max Verstappen ha conquistato la pole position, ma è stato poi sanzionato di 3 posizioni in griglia per non aver rallentato durante la bandiera gialla. La prima posizione in griglia di partenza dunque è di Charles Leclerc, che partirà al fianco del suo compagno di squadra Sebastian Vettel.

“Sapevamo che i nostri rivali sarebbero stati molto forti questo weekend. Dopo le prove libere 3 avevamo capito che potevamo giocarci la pole position ma temevamo che se loro avessero messo tutto insieme sarebbero stati semplicemente più veloci. Anche se ero abbastanza soddisfatto del mio primo giro nel Q3, rimanevo comunque ancora un decimo alle spalle di Max (Verstappen) e quindi sono tornato in pista con una piccola modifica di set-up. Purtroppo però ho accusato del sottosterzo e ho perso tempo, specialmente nell’ultimo settore. Partire dalla pole position dopo avere concluso la qualifica in seconda posizione è un po’ strano, ma il nostro approccio alla gara non cambia: sarà importante mantenere la prima posizione alla partenza. Chi entrerà per primo in curva 3 avrà un grande vantaggio perchè essere davanti permette di avere meno problemi di raffreddamento rispetto alle vetture che seguono. Il rettilineo che porta alla curva 1 è molto lungo per cui dovremo fare ricorso a tutta la nostra velocita’ sul dritto per difenderci dagli attacchi di chi ci segue. Domani mi aspetto una gara interessante“, queste le parole del monegasco della Ferrari dopo le qualifiche e la penalizzazione di Verstappen.

