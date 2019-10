La Formula 1 si prepara ad accogliere un nuovo team: nel 2021 una squadra tutta spagnola?

Il Circus si prepara a dare il benvenuto ad un nuovo team tutto spagnolo: un’importante novità partire dalla stagione 2021 di Formula 1

Arrivano importanti novità nel mondo della Formula 1: una nuova presenza spagnola farà il suo ingresso a partire dal 2021 nel Circus. Quando arriveranno le nuove regole: un team iberico sarà accolto dalla Formula 1. E’ in fase di realizzazione, infatti, un progetto davvero importante che punta ad arrivare in F1 con una scuderia tutta nuova ed interamente spagnola, con l’unica eccezione del pilota tedesco Wehrlein.

Sono Salvatore Gandolfo e Adrian Campos gli ideatori di questo progetto: i due avranno il supporto finanziario di un gruppo costruito attorno alla Monaco Increase Management SARL (MIM) ed il sostegno anche della Federazione spagnola.

Oltre a Wehrlei, tra i nomi che potrebbero trovarsi al volante di questo nuovo team, c’è anche quello dello spagnolo Palou, ma anche David Vidales è tra i candidati. “Partecipare al mondiale di Formula 1 a partire dal 2021 sarà un progetto a lungo termine. Noi siamo consapevoli delle grandi sfide che ci attendono, ma abbiamo un team di esperti che lavora giorno e giorno notte e la solidita’ finanziaria richiesta dalla Fia per rendere questo progetto un successo“, ha spiegato Gandolfo. “Con il nuovo budget cap, la nuova distribuzione dei proventi, le nuove regolamentazioni tecniche e sportive, c’è una grande opportunità per le squadre più piccole di poter competere, per rendere più interessante ed equilibrato il mondiale di F1“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE