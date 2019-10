Formula 1, penalità per Vettel sulla griglia di partenza del Gp del Giappone? Le ultime novità da Maranello

I meccanici della Rossa stanno lavorando sul motore di Vettel, le ultime indiscrezioni confermano come la penalità sia scongiurata

La Ferrari tira un sospiro di sollievo, il motore di Sebastian Vettel è salvo. Nonostante il problema occorso al tedesco durante il giro 27 del Gp di Sochi, i meccanici del Cavallino sono riusciti a salvare la MGU-K ammutolitasi in Russia, permettendo così al tedesco di non incorrere in penalità in Giappone.

Il quattro volte campione del mondo è alla seconda ed ultima unità garantita dal regolamento, dunque una eventuale sostituzione lo avrebbe costretto ad indietreggiare sulla griglia nipponica, precludendogli la possibilità di puntare alla vittoria. Stando a quanto riferisce Motorsport.com, le analisi svolte al banco di Maranello hanno escluso guai seri, dunque Vettel potrà regolarmente usare il motore SPEC 3 a Suzuka, scongiurando qualsiasi penalità.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE