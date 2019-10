Formula 1 – Max Verstappen, frecciatina alla Ferrari: “tanti alti e bassi, meglio la Red Bull”

Max Verstappen punge la Ferrari nel giovedì che da inizio al weekend del Gp del Messico: il pilota sottolinea gli alti e bassi della stagione della ‘Rossa’

Durante le consuete interviste del giovedì, che precedono il weekend di gara, Max Verstappen non ha perso l’occasione di scoccare una frecciatina ai danni della Ferrari. Il pilota olandese, che per il Gp del Messico punta unicamente al successo, ha sottolineato come, in confronto alla Red Bull, la Ferrari abbia perso per strada tanti punti ad inizio stagione a causa di troppi alti e bassi: “ad inizio stagione siamo riusciti sempre a trarre il massimo nei risultati, mentre la Ferrari ha avuto weekend strani con degli alti e bassi. Per me onestamente non imposta più di tanto concludere al terzo o quinto posto, io sono qui per vincere. Per me la cosa più importante per il finale di stagione sarà lavorare e migliorare per la prossima stagione“.

