Formula 1, Max Verstappen e la ‘spinta’ verso la Ferrari: per l’olandese arriva un sorprendente consiglio

Il pilota della Red Bull ha ricevuto il consiglio di Tom Coronel, suo connazionale che gareggia nel WTCR che lo ha invitato a trasferirsi in Ferrari

Max Verstappen comincia a diventare insofferente, la Red Bull inizia a stargli stretta e, senza la possibilità di lottare per il titolo mondiale, le strade dell’olandese e del team di Milton Keynes rischiano di dividersi.

Le promesse non bastano più a Mad Max, che ha ricevuto negli ultimi giorni un preciso consiglio da Tom Coronel, pilota olandese del WTCR vicino a Verstappen: “Mercedes e Ferrari sono al momento molto più veloci. Max vuole vincere il campionato. Ha già deciso di rimanere per ora alla Red Bull, ma c’è una possibile via d’uscita” le parole di Coronel al De Telegraaf. “Chiaramente la squadra non vuole perderlo, ma se un pilota vuole andarsene, non puoi trattenerlo a lungo. Per ora deve aspettare, ma al suo posto farei qualsiasi cosa per andare in Ferrari”.

