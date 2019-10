Formula 1 – Marko non si fida delle parole di Vettel: “adesso è rilassato, ma le emozioni vengono allo scoperto quando…”

Helmut Marko ancora una volta dalla parte di Vettel: il consigliere della Red Bull non ha dubbi sul tedesco della Ferrari

La situazione interna in casa Ferrari, dopo il Gp di Russia, ha fatto tanto discutere. A Suzuka Vettel e Leclerc sono arrivate sereni, dopo aver parlato con Mattia Binotto di quanto accaduto a Sochi, certi di non ricommettere più gli errori commessi in precedenza.

C’è chi però ancora si scaglia contro la Ferrari, difendendo Vettel. Stiamo parlando di Helmut Marko: “ho parlato con Vettel, ma non di questa situazione, più in generale. È sembrato piuttosto rilassato. Ma fa parte della Ferrari, le emozioni vengono sempre allo scoperto e si diffondono all’esterno più che in ogni altro team“, ha affermato ai microfoni della televisione tedesca RTL.

“Le cose si risolveranno da sole, semplicemente ha bisogno di dare risposte in pista, come ha fatto in Russia. Quella è la direzione giusta. Le sue gare sono state largamente competitive ed è stato più veloce di Leclerc”, ha concluso il consigliere della Red Bull.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE