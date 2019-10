Formula 1 – Hamilton durissimo, Lewis si sfoga sui social: “voglio mollare e chiudere tutto”

Lewis Hamilton non ce la fa più: il duro sfogo del britannico della Mercedes sui social

Lewis Hamilton è sempre più vicino alla vittoria del titolo Mondiale 2019: il britannico della Mercedes ha disputato un inizio di stagione impeccabile, per poi dover fare i conti con una tosta Ferrari che è riuscita in qualche modo a risollevarsi.

In attesa di vedere cosa succederà nelle prossime gare, Hamilton si è sfogato su Instagram su diversi aspetti della vita di tutti i giorni che non riesce proprio a mandare giù. Da tempo impegnato in campagne animaliste e ambientali, il britannico della Mercedes ha espresso così il suo parere: “sinceramente mi viene voglia di mollare e chiudere tutto perché vedo che il mondo ormai è un disastro e alla gente non importa. Voglio prendermi un momento per rimettere a posto i miei pensieri da solo. Grazie a tutte quelle persone a cui il mondo interessa ancora. Mi rattrista vedere dove stia andando il mondo. L’estinzione della razza umana è sempre più probabile con lo sfruttamento delle risorse del pianeta. Il mondo è un disastro. I leader mondiali non sono ben istruiti o a loro non interessano le questioni ambientali. L’istruzione è la chiave e ci hanno insegnato che i prodotti animali erano buoni per noi, ma ci hanno mentito per centinaia di anni“.

