Formula 1 – Leclerc, che ridere in aero: il monegasco esilarante con Daniel Ricciardo [VIDEO]

Leclerc esilarante con Daniel Ricciardo in aereo di ritorno dal Giappone: il monegasco della Ferrari se la ride di gusto

Giornata difficile per Charles Leclerc a Suzuka: dopo il secondo posto in qualifica, nella notte italiana, il monegasco della Ferrari ha chiuso il suo Gp del Giappone al sesto posto, per poi venire penalizzato per il contatto con Max Verstappen.

Nonostante la delusione, Leclerc ha trovato il modo però per farsi una risata: in aereo, di ritono nella sua Monaco, in compagnia di Daniel Ricciardo, ha girato dei video divertenti. Il monegasco della Ferrari ha ripreso il suo collega australiano mentre dormiva, per poi stuzzicarlo sfiorandogli il naso

