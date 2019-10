Formula 1 – Leclerc in Giappone con Bianchi nel cuore: “questo luogo è indissolubilmente legato a quel ricordo, ma…”

Leclerc ricorda Jules Bianchi alla vigilia del Gp del Giappone: le parole del monegasco della Ferrari in vista della gara di Suzuka

E’ tutto pronto per un nuovo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. Dopo una settimana di pausa a seguito del Gp di Sochi, vinto da Hamilton, la Ferrari andrà a caccia del riscatto sulla pista di Suzuka. “Il Giappone è un luogo speciale nel quale andare a gareggiare per tutti i piloti, in particolar modo per via dei tifosi locali che sono appassionatissimi e ci danno sempre un supporto enorme, il che rende unica questa tappa del campionato. Detto ciò, non nascondo che lo scorso anno è stato molto difficile per me scendere in pista qui per la prima volta, perché nella mia mente c’era il ricordo di Jules che proprio a Suzuka ebbe l’incidente che gli fu fatale“, ha dichiarato Leclerc alla vigilia della gara giapponese.

“Per me questo luogo è indissolubilmente legato a quel ricordo, ma dal punto di vista del circuito mi piace molto. Il tracciato è molto impegnativo e tecnico, in tal senso direi uno dei migliori in assoluto in calendario dal momento che ci puoi trovare dalle curve da alta velocità ai tornantini e alle chicane molto lente, tutte caratteristiche che contribuiscono a rendere iconica questa pista. Per quanto ci riguarda, ancora una volta si tratta di un circuito dalle peculiarità differenti da quelli su cui abbiamo gareggiato di recente. Anche a Suzuka, dunque, sarà interessante verificare come si comporteranno gli upgrade che abbiamo introdotto di recente sulla SF90“, ha conclus il giovane monegasco.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE