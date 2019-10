Formula 1 – La Ferrari in Giappone con un approccio ben preciso, Binotto non ha dubbi: “dovremo essere perfetti”

Mattia Binotto fiducioso e ottimista per il Gp del Giappone: le parole del team principal Ferrari alla vigilia della gara di Suzuka

E’ tempo di tornare in pista per i piloti della Formula 1: dopo una settimana di pausa i campioni delle quattro ruote si sfideranno in Giappone domenica mattina per il 17° appuntamento stagionale. Occhi puntati sulla Ferrari, che cercherà di risollevarsi dopo la delusione della Russia.

“La nostra performance a Sochi è stata buona e questo ci ha permesso di conquistare la quarta pole position consecutiva, ma sappiamo che in Giappone per essere in condizione di combattere per le prime posizioni dovremo essere perfetti sotto ogni aspetto. Sarà con questo approccio mentale che ci avvicineremo alla gara di Suzuka, per cercare di estrarre tutta la prestazione disponibile dal pacchetto vettura. Se ne saremo capaci speriamo di poter confermare i livelli di competitività espressi negli ultimi appuntamenti“, le parole di Mattia Binotto alla vigilia della gara di Suzuka.

“Sia Sebastian che Charles adorano questo circuito, con una sequenza di curve unica che ne caratterizza il primo settore e con i tifosi locali che ci dimostrano grande affetto ad ogni occasione. Speriamo di poter regalare loro un weekend di gara avvincente“, ha concluso il team principal Ferrari.

