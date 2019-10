Formula 1 – Hamilton soddisfatto della sua stagione: “4 pole e 10 vittorie, sono andato forte. E sulla strategia…”

Lewis Hamilton fa un recap della sua stagione in vista della gara di Austin che potrebbe consegnargli il titolo: il pilota Mercedes si dice soddisfatto dei suoi progressi

Lewis Hamilton sente odore di titolo. Il pilota Mercedes ad Austin potrebbe laurearsi campione del mondo e in vista del weekend americano traccia un recap della sua stagione: “in gara in particolare sono cresciuto. Quando fai 4 pole e 10 vittorie vuol dire che sei andato forte in gara. A livello strategico siamo andati molto bene quest’anno, anche nell’utilizzo delle gomme, prendendo anche le strategie giuste nell’utilizzo delle stesse. Ho sempre tenuto la testa sulle spalle e sono rimasto concentrato“.

