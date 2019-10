Formula 1, Hamilton esalta Bottas: “non c’è una coppia migliore della nostra, il nostro approccio funziona”

Il pilota britannico ha esaltato il compagno di squadra, sottolineando come sia sempre più veloce ogni anno di più

Il titolo Costruttori è già in tasca, per quello piloti bisognerà attendere per capire chi se lo metterà in tasca tra Hamilton e Bottas. Il britannico è certamente favorito, basterà conquistare 14 punti più del compagno in Messico per festeggiare il sesto Mondiale in carriera, andando a meno uno da Michael Schumacher.

Intanto, il driver di Stevenage ha applaudito il finlandese, intervenendo ai microfoni del Bild am Sonntag: “la combinazione tra me e Valtteri è la migliore possibile. Proprio non vedo una coppia più bilanciata della nostra in Formula 1, bisogna dire che abbiamo un approccio metodico che funziona. Con il compagno di squadra, ovviamente, c’è sempre una lotta per primeggiare: Valtteri vuole battermi, io voglio batterlo. Ma tra me e lui c’è una sorta di maturità, che certamente non avevo quando ero più giovane e con altri compagni di scuderia. Valtteri diventa sempre più veloce ogni anno, e così io devo sempre tirare fuori il coniglio dal cilindro per provare a rimanere davanti”.

