Formula 1 – Concluse le FP2 di Suzuka: Bottas in pole se le qualifiche verranno cancellate! Ferrari in difficoltà [TEMPI]

Bottas precede Hamilton per la seconda doppietta Mercedes nella mattinata di Suzuka: se le qualifiche saranno cancellate, il finlandese ha la pole in tasca. Ferrari in difficoltà dietro Verstappen

In un weekend abbastanza incerto a causa delle condizioni meteo, probabilmente è la Mercedes ad avere almeno una sicurezza: le novità portate in pista a Suzuka funzionano. Dopo la doppietta nelle FP1, anche le FP2 vedono il dominio delle ‘Frecce d’Argento’, capaci di prendersi le prime due posizioni con Bottas ed Hamilton. Se le qualifiche, previste per domenica mattina, dovessero essere cancellate a causa del maltempo la griglia di partenza verrà composta utilizzando il risultato delle FP2 e dunque Valtteri Bottas sarà il poleman del Gp del Giappone.

Terza posizione per Max Verstappen che riesce a piazzarsi davanti alle due Ferrari. Leclerc supera Vettel in una sessione alquanto negativa per le due Rosse che accumulano +0.356 e +0.591 da Bottas. Chiudono l’eventuale top 10: Albon, Sainz, Perez, Gasly e Norris.

